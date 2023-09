Économie européenne : Bruxelles confirme le ralentissement

La Commission européenne, représentée par le commissaire à l'Economie Paolo Gentiloni, a confirmé un ralentissement de l'économie européenne. Les prévisions de croissance ont été abaissées à 0,8 % pour l'Union européenne et la zone euro en 2023, en baisse par rapport aux estimations initiales de 1 % et 1,1 % respectivement. Gentiloni a indiqué que l'économie avait perdu en dynamisme depuis le printemps.



Néanmoins, la situation économique n'est pas totalement négative selon la Commission. Le taux de chômage reste bas, à 5,9 % en juillet, et plusieurs États membres ont bénéficié d'une saison touristique florissante. L'inflation, un autre indicateur clé, est également en baisse, bien qu'elle demeure au-dessus des objectifs de la Banque centrale européenne.