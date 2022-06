Élections législatives : un vote d’une importance sous-estimée ?

Il est vrai que moins d'un Français sur deux a participé à ce premier scrutin. Cette abstention est nettement plus forte que l'élection présidentielle, où elle s'élevait à 28%. Si la participation est traditionnellement plus faible aux législatives, c'est en partie parce que ces enjeux passionnent moins les Français. La politique est une affaire d'incarnation, et le scrutin présidentiel, centré autour d'un homme ou d'une femme, le démontre bien. Or, pour ce scrutin des législatives, on a affaire à des milliers de candidats, la plupart inconnus : difficile dans ce contexte de se faire une place dans les médias, ou tout simplement d'être suffisamment vu par ses électeurs.

Le second facteur, c'est la nature plus gazeuse de cette élection : pour beaucoup de Français, le rôle de l'Assemblée nationale reste obscur, et elle a souvent mauvaise presse : 40% de nos concitoyens la jugeaient inutile en 2021.

Contrairement à l'abstention à l'élection présidentielle qui peut être vue comme un geste volontaire, une autre façon d'exprimer son opinion que le vote, la faible participation aux législatives est une abstention de désintérêt.