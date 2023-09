Enquête européenne sur les subventions chinoises aux voitures électriques

La Chine a depuis longtemps investi dans les technologies de motorisation électrique et notamment dans les technologies de batterie, ce qui lui a permis de prendre une avance considérable sur l'Europe. Les constructeurs chinois bénéficient également de leur vaste marché intérieur pour réaliser des économies d'échelle et exporter leurs produits en Europe à des prix compétitifs.



Les importations de véhicules électriques chinois ont considérablement augmenté ces dernières années, affectant ainsi les parts de marché des constructeurs européens. De plus, la politique de subventions américaines favorise l'implantation d'activités outre-Atlantique, rendant les entreprises européennes moins compétitives sur le plan des prix. Ursula von der Leyen a insisté sur la nécessité de maintenir un « dialogue » avec la Chine sur des sujets de coopération mutuelle. Le commissaire au Commerce, Valdis Dombrovskis, prévoit d'ailleurs de se rendre en Chine la semaine prochaine pour discuter des « opportunités et des enjeux commerciaux et économiques ».