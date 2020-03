États-Unis : la Fed baisse fortement son taux directeur en raison du coronavirus

La Fed, surnom de la Réserve fédérale américaine, a décidé de frapper fort et rapidement contre le coronavirus, sans attendre sa prochaine réunion des 17 et 18 mars. Le principal taux directeur de la Banque centrale a ainsi baissé de 0,5%, et non pas de 0,25%. L'institution monétaire cherche à réduire autant que possible les conséquences de l'épidémie sur l'économie américaine, en particulier les risques de récession. Jerome Powell, le patron de la Réserve, se veut rassurant : il rappelle que les fondamentaux de l'économie sont solides, mais il craint que le coronavirus ne présente des « risques évolutifs » pour l'activité aux États-Unis.



La baisse des taux n'aura pas nécessairement d'effets immédiats sur l'économie de tous les jours. Si les Américains sont confinés chez eux et ne peuvent se rendre dans les centres commerciaux ou dans les restaurants, la consommation piquera forcément du nez. Néanmoins, cette baisse du principal taux directeur n'est qu'une « réponse » parmi d'autres et la Fed laisse penser que d'autres mesures pourront être examinées.