Factures d'énergie : simplification du dispositif de soutien financier aux entreprises

Si les Français peuvent bénéficier du bouclier tarifaire qui limite à 4% la hausse des factures d'énergie, pour les entreprises c'est plus compliqué. Il existe certes un dispositif de soutien financier, mais son obtention ne va pas de soi. Pourtant, les factures d'électricité et de gaz représentent une part de plus en plus significative dans le budget des entreprises et pour celles qui sont les plus consommatrices d'énergie, la situation commence à être plus que difficile.



C'est pourquoi le gouvernement va simplifier le dispositif. Au micro de BFM TV, Bruno Le Maire a fait le point sur ces mesures et annoncé qu'il va être plus facile de décrocher cette aide. Le ministre de l'Économie a tout d'abord constaté que le dispositif ne marchait pas et qu'il fallait le changer : « Aujourd'hui, pour avoir accès à des mesures de soutien, à des subventions, il faut que vous ayez perdu sur un trimestre au moins 30% de votre chiffre d'affaires. C'est beaucoup trop compliqué ».