Ford va construire trois usines pour produire des véhicules électriques

Pour Ford, l'objectif est désormais de descendre en gamme. Le constructeur veut fournir des voitures électriques « pour le plus grand nombre plutôt que pour quelques-uns », a expliqué Jim Farley, directeur général de Ford. Les modèles électriques demeurent encore aujourd'hui à des prix trop élevés pour la plupart des familles de classe moyenne. Et par ailleurs, ces trois usines vont créer de l'emploi qualifié et bien payé, un thème cher à Joe Biden.



Du côté du gouvernement américain, on prévoit la mise en place d'un réseau d'un demi-million de bornes de recharge d'ici 2030, de quoi soutenir la création d'usines de voitures électriques. Les constructeurs automobiles se sont tous lancés dans une coûteuse mais nécessaire transition vers l'électrique, aux États-Unis comme en Europe, avec des investissements qui représentent pour chacun d'entre eux des milliards de dollars et d'euros.