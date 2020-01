Forfait post-stationnement : un rapport pointe de gros dysfonctionnements

Depuis deux ans, les amendes ne sont plus du ressort de la police municipale mais de la municipalité elle-même qui gère le forfait post-stationnement. Dans les grandes villes, notamment, les voitures capables de lire les plaques d’immatriculation et reliées directement aux données des paiements effectués par les automobilistes se sont multipliées.



Théoriquement, ce système est une bonne chose : plus efficace, il permet de sanctionner de manière plus précise les automobilistes qui ne payent pas leur place de parking. Mais dans son rapport, Jacques Toubon a une toute autre opinion : le système est « théoriquement intelligent, mais se révèle illisible, inégalitaire et inefficace ».