Fort rebond des ventes de petit électroménager en 2020

La catégorie de produits la plus en forme l'an dernier est celle qui comprend les articles de préparation culinaire (blenders, robots multifonctions, « kitchen machines »…) : les ventes ont explosé de 27,5 %. Les mini-fours et autres friteuses affichent un rebond solide de 18,4 %. Le segment des appareils liés à la préparation du petit déjeuner, propulsé par l'attrait des machines à café, a augmenté de 14,5 %.



Confinés à domicile et dans l'impossibilité de se rendre dans les restaurants, les consommateurs en ont profité pour se préparer de bons petits plats. Ils ont également passés plus de temps pour briquer leurs logements. Le secteur de l'entretien des sols (nettoyeurs vapeur, aspirateurs) a enregistré une progression de ses ventes de 10,2 %. L'hygiène est devenue une préoccupation centrale des Français depuis le début de la crise sanitaire.