Forte décrue du chômage au dernier trimestre 2019

C’est une bonne nouvelle pour le gouvernement qui peut mettre en avant les différentes mesures pour résorber le chômage et atteindre l’objectif d'un taux de 7% d’ici la fin du quinquennat. La contraction du chômage a été particulièrement forte au dernier trimestre : 0,4 point en moins par rapport au troisième trimestre, soit un taux de chômage de 8,1% en France métropolitaine au sens du Bureau international du travail (BIT). C’est tout simplement le niveau le plus bas depuis la fin 2008. Le taux de chômage n’avait pas connu une contraction aussi forte depuis deux ans.



L’Insee a enregistré un recul de 183 000 chômeurs, pour un total de 2,242 millions de personnes. Cette nouvelle baisse confirme une tendance de fond : c’est en effet la cinquième année consécutive que le chômage reflue. Cette contraction bénéficie notamment aux chômeurs de longue durée (sans emploi depuis plus d’un an) : fin 2019, leur nombre passait sous le seuil du million à 965 000 personnes.