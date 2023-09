Forte reprise du trafic aérien en Europe

Selon la branche européenne du Conseil international des aéroports (ACI Europe), les aéroports européens ont enregistré en juillet un taux de 97% du nombre de passagers par rapport au même mois en 2019, avant l'impact du COVID-19. Ce retour quasi complet à la normalité est particulièrement notable en haute saison touristique. Olivier Jankovec, directeur général d'ACI Europe, a qualifié ces données de « remarquables », compte tenu de l'inflation et de la hausse des prix des billets d'avion. Il suggère que ces chiffres montrent que « les gens accordent plus d'importance que jamais aux voyages de loisirs ou pour des motifs familiaux et amicaux ».



Les statistiques mensuelles d'ACI Europe montrent également une accélération de la reprise: en juin, les aéroports du continent avaient vu 94,1% du volume de voyageurs par rapport à quatre ans plus tôt, et en juillet, ce chiffre a augmenté de 12,8% sur un an.