Frais de port pour les livres : Amazon passe à l'offensive contre le gouvernement

Amazon France a déposé un recours pour excès de pouvoir contre un arrêté ministériel daté du 4 avril. Cette démarche intervient en réaction à une mesure visant à soutenir les librairies physiques en augmentant les frais de port sur les livres pour les commandes inférieures à 35 euros. L'arrêté en question, qui devrait entrer en vigueur début octobre, fixe à 3 euros le seuil réglementaire des frais de port pour ces commandes. Il s'inscrit dans le cadre de la loi sur « l'économie du livre » du 30 décembre 2021, dont l'objectif est d'inciter les acheteurs de livres à se rendre en librairie pour éviter ces frais supplémentaires.



Frédéric Duval, le directeur général d'Amazon France, a vivement critiqué cette mesure dans un communiqué, affirmant qu'elle était « contraire au droit et à l'intérêt des consommateurs ». Selon lui, cette mesure pénaliserait les lecteurs, les auteurs et la lecture en général. Dans le même communiqué, le dirigeant a également défendu l'offre en ligne d'Amazon en la présentant comme complémentaire à celle des librairies physiques. Il a ainsi souligné que près d'un livre sur deux vendu par Amazon est expédié vers des petites villes et des campagnes, des territoires souvent dépourvus de librairie.