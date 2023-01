Go Sport en redressement judiciaire sur fond de malversations financières

HPB a assuré que Go Sport n'était pas en cessation de paiement, mais le tribunal en a donc décidé autrement. Ce n'est malheureusement pas la première entreprise de HPB à tomber de la sorte : Camaïeu aussi, il y a quelques semaines, a tout simplement fermé ses portes. Et ce n'est pas tout car le parquet de Grenoble a ouvert en novembre dernier une enquête préliminaire pour abus de bien social concernant Go Sport : « les commissaires aux comptes ont transmis plusieurs révélations de faits délictueux ».



Cette enquête s'intéresse tout particulièrement à deux versements réalisés par Go Sport, selon Libération. Le premier de 18 millions d'euros pour le compte des salaires de Camaïeu, le second de 36 millions d'euros pour financer l'achat par HPB des 21 magasins Gap. Ils ont été intégrés à Go Sport alors que l'enseigne était déjà en difficulté.