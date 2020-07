Google va valoriser les données de Renault

Mais l'informatique, même « dans le nuage », ne fait pas tout. Renault doit également former ses équipes : 40.000 salariés devront avoir suivi le module de formation dans les six prochains mois. Google Cloud participera d'ailleurs à l'élaboration de ces formations. Le partenariat, s'il profitera au constructeur automobile pour optimiser ses ressources, sera aussi utile à Google qui pourra ainsi améliorer ses technologies d'intelligence artificielle.



Google Cloud est encore un cran en-dessous de la concurrence : Amazon et Microsoft sont les leaders du marché dans ce secteur. Non seulement pour l'hébergement des données, mais aussi pour leur traitement au travers de complexes systèmes de machine learning. Les modèles développés par Google devront valider les investissements en recherche et développement du groupe américain : cet accord avec Renault est donc stratégique pour l'un comme pour l'autre des partenaires.