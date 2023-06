« Greenwashing » : 17 compagnies aériennes dans le collimateur des consommateurs

Ce jeudi, 22 associations européennes de défense des consommateurs affiliées au Bureau européen des unions de consommateurs (Beuc) ont annoncé qu'elles attaquaient en justice 17 compagnies aériennes, dont Air France-KLM et Lufthansa. Ces compagnies sont principalement accusées de pratiques commerciales trompeuses et de « greenwashing ».



Les associations estiment que l'industrie aéronautique tente d'embellir son image en promouvant l'idée d'une aviation verte. Selon elles, la suggestion que le transport aérien puisse être durable, écoresponsable et vert est « un mensonge ». Elles pointent également du doigt les suppléments de compensation des émissions de CO2 demandés lors de l'achat de billets d'avion, et souhaitent que les compagnies cessent de promouvoir l'avion comme un moyen de transport respectueux de l'environnement.