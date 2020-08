Grosse amende pour Spartoo pour des manquements à la protection des données

La CNIL frappe un grand coup contre Spartoo. La plateforme de vente en ligne de chaussures a été condamnée pour manquements au règlement européen sur la protection des données (RGPD). L'entreprise va verser 250.000 euros d'amende et elle devra se mettre en conformité avec les lois européennes en matière de protection des données sous trois mois à compter de la notification de la délibération. Ensuite, chaque jour de retard sera sanctionné de 250 euros.



Après un contrôle en mai 2018, Spartoo était sous la loupe de la commission nationale informatique qui, l'année suivante, a engagé une procédure de sanction en lien avec plusieurs autres autorités européennes. La boutique vend en effet dans treize pays de l'UE, et les manquements au RGPD concernent l'ensemble de l'Union. Parmi les points litigieux relevés par la procédure : l’enregistrement intégral et permanent des appels téléphoniques reçus par les salariés du service client jugé excessif par la CNIL, la conservation des coordonnées bancaires qui n'est pas nécessaire, et pour ce qui concerne l'Italie, la copie de la carte de santé des clients.