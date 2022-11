HP restructure : 6.000 emplois supprimés

Enrique Lores, le président et PDG de HP, a expliqué dans le communiqué qu'à l'avenir, la nouvelle stratégie « Future Ready » permettra de « mieux servir nos clients et de générer une création de valeur à long terme en réduisant nos coûts et en réinvestissant dans des initiatives de croissance clés ». Une stratégie qui implique d'abord et avant tout de tailler dans les coûts. À terme, HP entend aussi diversifier ses sources de revenus.



Et cela passe par les services et les abonnements, qui permettent de fidéliser la clientèle tout en engrangeant un flux de trésorerie constant. Le service HP Instant Ink va être fortement poussé : il permet, contre quelques euros par mois, de recevoir de nouvelles cartouches d'encre à domicile. HP, qui demeure aussi un géant du secteur des imprimantes, voudrait désormais y ajouter des ramettes de papier.