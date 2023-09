Hausse de la pauvreté et des privations matérielles en France

L'étude de l'Insee met en lumière une disparité géographique marquée. Les personnes vivant en zones rurales sont les plus affectées par la hausse des coûts de l'énergie et des carburants. En début d'année 2022, 11,2% des résidents de ces zones étaient en situation de privation matérielle, en augmentation par rapport aux 9% de 2020. Dans les familles monoparentales aussi, la situation est préoccupante : 30% sont en situation de privation matérielle, contre 26% un an auparavant. Cette hausse est particulièrement frappante, puisque la tendance était à la baisse entre 2014 et 2021.



Selon Jean-Luc Tavernier, une donnée surprenante ressort de cette enquête : la moitié des personnes en situation de privation « est au-dessus du seuil de pauvreté ». Il souligne ainsi un décalage entre le ressenti de précarité et le niveau de revenus. Tavernier prévoit que cette tendance devrait entraîner une hausse du taux de pauvreté en France, qui concernait plus de 14% de la population en 2022.