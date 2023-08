Hausse des taux immobiliers : vers un seuil à 6% d'ici la fin de l'année ?

Mais ce qui inquiète davantage, c'est la possibilité que les taux immobiliers puissent atteindre 6% d'ici la fin de l'année. Un tel niveau de taux amplifierait encore plus la pression sur les emprunteurs, limitant ainsi leur accès à la propriété et aggravant la baisse déjà constatée dans la production de crédits.



En juillet, la production de crédit immobilier a chuté de 40% par rapport à la même période de l'année précédente, selon la Banque de France. Si les taux immobiliers atteignent effectivement 6% en fin d'année, cette production pourrait connaître une contraction encore plus significative. La Banque centrale européenne (BCE), en optant pour un tour de vis monétaire, et les changements dans le calcul du taux d'usure, ont jeté une ombre sur l'avenir du marché immobilier français. Un seuil de 6% pour les taux immobiliers serait un indicateur supplémentaire de la complexité croissante du marché, rendant la situation de plus en plus précaire pour les emprunteurs et les institutions financières.