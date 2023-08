Hiver 2024 : les réserves de gaz de l'UE sont-elles satisfaisantes ?

Malgré ces préparations, le marché du gaz demeure sensible aux fluctuations soudaines. Les cours avaient augmenté brusquement début août, en raison de menaces de grève en Australie dans d'importantes installations gazières et de la forte demande asiatique. La commissaire européenne à l'énergie, Kadri Simson, a souligné la nécessité de continuer à surveiller la situation et de se préparer à des conditions imprévues, telles qu'un hiver plus rude ou des turbulences sur les marchés gaziers. Le ministre tchèque de l'industrie et de l'énergie, Jozef Sikela, a bien résumé la situation en avertissant : « La partie n'est pas terminée, nous devons rester sur nos gardes ».



Les États membres ont également réussi à réduire leur consommation de gaz de 18 % entre août 2022 et mai 2023 par rapport à la moyenne des cinq années précédentes, surpassant leur objectif de 15 % pour la période d'avril 2023 à fin mars 2024. La météo clémente et les tarifs élevés ont incité les ménages et les entreprises à réaliser des économies.