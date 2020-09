Ikea ouvre un magasin spécialisé dans les meubles d'occasion

Le nouveau magasin spécialisé dans les meubles d'occasion sera approvisionné avec des articles issus d'un point de vente situé non loin. Les meubles endommagés ont été réparés par les bons soins d'Ikea, ce qui leur redonne une certaine valeur intéressante aux yeux des consommateurs. Ikea a également commencé à proposer la location de biens d'ameublement partout dans le monde, une initiative lancée l'an dernier via un projet pilote.



Par ailleurs, l'entreprise assure de plus en plus la réparation et le reconditionnement des produits endommagés pendant le transport dans ses magasins. Les clients ont également la possibilité de rendre leurs meubles afin de toucher le produit de leur revente (ils peuvent également en faire don à des œuvres de bienfaisance). « Si nous voulons atteindre nos objectifs de développement durable, nous devons nous remettre en question et tester nos idées en pratique », a expliqué le directeur du développement durable d'Ikea Suède, Jonas Carlehed.