Iliad (Free) dépasse les 45 millions de clients en Europe

Le premier marché d'Iliad, la France, montre une croissance notable avec les ventes de Free en hausse de 7,7% à 1,4 milliard d'euros pour le trimestre, et près de 3 milliards d'euros pour le semestre. L'opérateur a également gagné 128.000 nouveaux abonnés mobiles au cours du trimestre, portant le nombre total à 14,5 millions, même si cette augmentation est plus faible par rapport aux trimestres précédents. De plus, Free s'est imposé dans le secteur de la fibre avec 5 millions de clients, surpassant SFR et Bouygues Telecom.



Un élément distinctif de la stratégie de Free est son choix de maintenir le prix de ses forfaits historiques à 2 euros et 20 euros jusqu'en 2027. Selon Camille Perrin, directrice marketing de Free, cette décision a un « effet fidélisant extrêmement vertueux ». Au-delà de la France, Iliad a également consolidé sa présence en Europe. Les ventes en Italie ont augmenté de près de 12% sur le trimestre à 254 millions d'euros, et l'opérateur a franchi la barre des 10 millions de clients dans ce pays. En Pologne, Iliad approche également la barre des 15 millions de clients. Thomas Reynaud souligne que le groupe est passé d'un « opérateur franco-français à un acteur paneuropéen avec 47 millions de clients » en cinq ans.