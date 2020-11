Iliad (Free) s'empare de l'opérateur polonais Play

Iliad a réussi son offre publique d'achat sur Play : à l'issue de l'opération, le groupe français détient 96,7 % du capital (soit 246.131.028 actions) et des droits de vote de l'opérateur mobile polonais. Le conseil d'administration de Play a été recomposé afin de refléter l'acquisition du contrôle de l'opérateur par Iliad : il comprend désormais six administrateurs nommés sur proposition d’iliad et trois administrateurs indépendants. Le règlement livraison de l'offre aura lieu le 25 novembre.



« Cette acquisition est une nouvelle étape importante pour iliad qui compte désormais 42 millions d’abonnés européens répartis entre la France, Italie et maintenant en Pologne », se réjouit Thomas Reynaud, le directeur général d'Iliad. Iliad s'est lancé en Italie sous son nom propre en 2018, et regroupe 6 millions d'abonnés. C'est le quatrième opérateur mobile italien. En Pologne, le groupe est désormais en possession d'un opérateur qui compte 15 millions d'abonnés ; Play est le leader sur le marché polonais.