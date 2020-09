Iliad lance une OPA sur l'opérateur polonais Play

Iliad, qui gère le fournisseur d'accès à internet Free et l'opérateur Free Mobile, lance une offre publique d'achat sur Play. L'entreprise polonaise est leader de son marché avec 15 millions d'abonnés. D'ores et déjà, deux actionnaires de premier plan ont accepté de rejoindre la proposition du groupe français, en y apportant leurs actions : Iliad a ainsi sécurisé un bloc de 40% du capital de Play. Par ailleurs, le conseil d'administration de l'opérateur polonais ayant donné son feu vert à la transaction, il est plus que probable que l'opération se termine bien. L'entreprise de Xavier Niel entend investir 3,5 milliards d'euros pour acquérir Play, une acquisition financée en numéraire (Iliad va puiser dans sa trésorerie et créer de la dette).



Free et Play partagent certains gènes, notamment celui de bousculer le paysage mobile dans leurs pays respectifs. L'opérateur polonais a été le dernier à se lancer sur son marché, tout comme Free Mobile. Il est désormais numéro un, dans un pays qui compte un parc de 54 millions de clients mobiles alors qu'il compte 38 millions d'habitants. Si Iliad parvient à empocher Play, il deviendrait le sixième opérateur en Europe en comptant ses activités en Italie (sous le nom Iliad Italia) et en France, avec un total de 41 millions de clients.