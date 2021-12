Ilya REPINE, peindre l’âme russe

Répine portraitiste de l’humanité



De retour à Moscou, Répine cherche à explorer la vie sous toutes ses manifestations. « Oui, j’aime tout de l’humain et n’en refuse rien ». Fasciné par la complexité de l’âme humaine, il peint des portraits d’une rare présence. Le cercle familial est saisi dans son quotidien (travail, sommeil, méditation) avec une grande délicatesse de touche. Devenu le portraitiste le plus célèbre de son temps, c’est toute la société russe qui se dévoile, politiques, femmes du monde, mécènes, écrivains et musiciens (de Moussorgski à Glinka). Beaucoup de commandes viennent du collectionneur Trétiakov.



C’est aussi le portrait de cette Russie victorieuse avec Les Cosaques zaporogues écrivant une lettre au sultan de Turquie qui nous rappelle l’histoire de ces hommes libres qui gardaient les frontières de la « Petite Russie », région natale de Répine aujourd’hui en Ukraine. La truculence des visages moqueurs, la diversité des types physiques font percevoir au visiteur la complexité d’un pays aux onze fuseaux horaires. Le tableau sera acquis par le tsar Alexandre III.



Tout au long de l’exposition Répine fixe les traits du pouvoir russe et son incarnation, le tsar. D’Alexandre III et sa famille à Nicolas II et Kerenski, Premier ministre éphémère chassé par les bolcheviks, l’artiste observe et rend compte. Dès 1903, il s’installe en Finlande devenue indépendante en 1917, il restera dans cet exil malgré les sollicitations du régime soviétique.



« Je place la vérité de la vie au-dessus de tout »



C’est un artiste au sommet de sa gloire qui enseigne désormais à l’académie des beaux-arts de Saint-Pétersbourg. Sa notoriété le protège et lui permet une grande liberté dans le choix de ses sujets. Ils ne l’attendaient plus explore le thème du retour du proscrit dans sa famille après des années de déportation. Répine saisit l’instant de stupéfaction qui saisit la famille de l’exilé et les regards échangés sont faits de méfiance, de doute, d’attente, d’incrédulité et de joie.