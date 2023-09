Impôts 2024 : l'inflation sera prise en compte dans les tranches fiscales

Selon des informations des Echos, le gouvernement prévoit de revaloriser les seuils des différentes tranches de l'impôt sur le revenu pour suivre l'augmentation générale des prix en 2023. L'indexation envisagée serait d'environ 4,9%, un taux inférieur à celui de l'année précédente, qui était de 5,4%. Cependant, ce taux est nettement plus élevé que toutes les augmentations précédentes depuis au moins une décennie, période pendant laquelle l'inflation était généralement confinée dans une fourchette de 1 à 2% par an.



Ce mécanisme technique aura des conséquences directes sur les feuilles d'impôt. Par exemple, le seuil d'entrée dans l'impôt, actuellement fixé à 10.778 euros, sera ajusté en fonction de cette hausse des prix. Les paliers de revenus taxés à 11%, 30%, 41% et 45% seront également ajustés en conséquence.