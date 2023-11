Inflation alimentaire en Europe : bonnet d'âne pour la France

La dégradation est encore plus évidente lorsque l'on examine l'inflation cumulée depuis janvier 2022. En février dernier, cet indicateur affichait 13% pour la France, très proche du Portugal, alors en tête avec 12,9%. Mais en août 2023, le Portugal maintient sa position de leader avec une inflation cumulée de 12,4%, tandis que la France affiche une hausse presque de 18%, la plus élevée sur la période parmi les pays analysés.



Emmanuel Fournet de NielsenIQ a souligné que depuis le deuxième semestre 2023, l'inflation en Europe a commencé à fléchir, bien que la France ait suivi cette tendance de manière plus tardive. Cette situation exceptionnelle en France est d'autant plus remarquable qu'elle fait suite à des années de déflation continue. Cette inflation accrue des produits de grande consommation en France pèse sur le pouvoir d'achat des ménages, surtout dans un contexte européen où d'autres pays semblent mieux maîtriser le problème.