Inflation : la BCE confirme la poursuite de la hausse des taux

Face à ces préoccupations, Lagarde a mis en garde contre un revirement « trop rapide de la politique monétaire » en réponse à un « processus d'inflation plus persistant » dans la zone euro. Elle a également souligné l'« incertitude » entourant l'effet de ses politiques monétaires en termes de durée et de niveau. Selon Christine Lagarde, l'inflation progresse par phases dans l'économie, alors que différents agents économiques tentent de répercuter les coûts les uns sur les autres.



Par ailleurs, la présidente de l'institution a prévenu que la hausse des salaires stimule désormais l'inflation, dans le cadre d'un « processus durable de rattrapage » du pouvoir d'achat. Elle a également appelé les entreprises à absorber la hausse des coûts de main-d'œuvre dans leurs marges plutôt qu'en augmentant leurs prix. Christine Lagarde a conclu en indiquant que si les entreprises regagnaient 25% de la marge bénéficiaire perdue, l'inflation en 2025 serait nettement plus élevée, à près de 3%. Selon les dernières projections de la BCE publiées en juin, l'inflation devrait atteindre 5,4% cette année, puis descendre à 2,2% (et 2,3% hors énergie) en 2025.