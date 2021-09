Inflation : la BCE rehausse ses prévisions pour 2021-2023

Pour 2022 et 2023, l’institution dirigée par Christine Lagarde a également revu à la hausse ses prévisions d’inflation, tablant désormais sur 1,7% pour 2022 (contre 1,5% auparavant) et 1,5% pour 2023 (contre 1,4%). de quoi confirmer l’hypothèse que l’inflation élevée ne devrait pas être de longue durée, et donc de quoi rassurer la BCE.



Cette dernière a également rehaussé ses prévisions de croissance pour la zone euro ) 5% en 2021, soit 0,4 points de plus qu’en juin 2021. Toutefois, elle a revu à la baisse de 0,1 point la prévision de croissance pour 2022 (4,6%) et laissé inchangée celle pour 2023 à 2,1%.