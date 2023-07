Intelligence artificielle : la régulation européenne inquiète les grandes entreprises

L'Union européenne a l'ambition d'instaurer le premier règlement au monde destiné à encadrer l'innovation dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA). Cette initiative, qui entend conjuguer développement technologique et gestion des risques, a néanmoins suscité une vive opposition de la part de nombreuses entreprises du secteur. Le 14 juin dernier, un projet de texte a été approuvé par les eurodéputés, qui doit maintenant être négocié avec les États membres.



Les signataires d'une lettre ouverte adressée aux institutions de l'UE, dirigées par des entreprises de renom telles que Meta, Airbus, Peugeot, Renault et Siemens, ont exprimé leur préoccupation quant aux implications de ce projet de législation. Ils estiment que le texte pourrait non seulement compromettre la compétitivité de l'Europe, mais également sa souveraineté technologique, sans pour autant répondre de manière efficace aux défis posés par l'IA.