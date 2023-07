Intermarché gronde : les produits Coca-Cola et Unilever menacés de disparition

Thierry Cotillard, président du groupement Les Mousquetaires (les enseignes Intermarché et Netto) a émis la possibilité de supprimer des rayons certains produits de grandes multinationales, tels que Coca-Cola et Unilever. Lors d'une interview sur BFMTV, le dirigeant a laissé planer la menace d'une réduction de la variété de produits de ces grandes marques au profit des marques distributeur, qui séduit de plus en plus de consommateurs. Ainsi, il a pris pour exemple la possibilité qu'à partir de mars 2024, les supermarchés offrent seulement une sélection réduite de 30 produits Coca-Cola, au lieu des 50 actuellement disponibles.



Cette démarche est une réponse au refus de certains industriels de négocier des baisses de prix malgré les pressions exercées par le gouvernement. Cotillard a pointé du doigt les pratiques de certaines entreprises, comme Unilever, qui augmentent les prix en modifiant le packaging de leurs produits. Cependant, malgré ces obstacles, il note que des améliorations sont en cours, avec l'anticipation de baisses de prix sur plusieurs centaines de produits en septembre.