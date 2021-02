Invitation au voyage et à l’ailleurs

Déambuler dans les ruelles de La Valette ; apercevoir une église puis une autre au gré des découvertes et de la lumière du sud. Enfermé entre 4 pièces ce détour maltais paraît bien loin et peu probable. Et pourtant, le mobilier d’intérieur est, aussi, un motif d’évasion. En témoignent les créations du Studio Caramel . Cette agence de design emplie de grands projets est fondée par Karl Branche-Chucri et Rami Boushdid. Elle apporte un regard enthousiasmant et audacieux sur le design à l’image des bars roulants empreints d’une grande poésie et menant loin de la grisaille parisienne.