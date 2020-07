Jeff Bezos bat un nouveau record de richesse

Selon le magazine Bloomberg, qui établit le classement des milliardaires du monde entier, Jeff Bezos, avec ses 12% d’Amazon, détient désormais une fortune personnelle de 171,6 milliards de dollars, établissant ainsi un nouveau record. Sur la seule année 2020, grâce à la crise du Covid-19, le milliardaire a vu sa fortune grimper de 56,7 milliards de dollars.



MacKenzie Bezos, de son côté, a vu la sienne augmenter de plus de 20 milliards de dollars depuis le début de l’année 2020, atteignant 56,9 milliards. Elle devient ainsi la deuxième femme la plus riche du monde derrière François Bettencourt Meyers, et la 13e personne la plus riche du monde.