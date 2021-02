Just Eat embauche 4.500 livreurs en CDI

Just Eat dénote dans un secteur de la mise en relation qui fait majoritairement appel à des livreurs ou des chauffeurs indépendants. Depuis le mois de novembre, la plateforme a embauché 350 livreurs en contrat à durée indéterminée, et elle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Dans le Journal du Dimanche, la plateforme annonce son intention d'embaucher 4.500 livreurs supplémentaires, là aussi en CDI, qui opéreront dans 30 villes françaises. Les livreurs embauchés seront rémunérés 10,30 euros de l'heure, que ce soit pour une course ou pour plusieurs, et ils pourront exercer une autre activité à côté.



Just Eat leur proposera également des perspectives de carrière au sein du groupe, par exemple pour superviser des équipes de livreurs. Enfin, les horaires sont flexibles. Ils seront mis à disposition des « 20% d'indépendants et de grandes chaînes de fast-foods qui n'ont pas leurs coursiers », a expliqué Maleyne Rabot, la directrice générale de l'entreprise en France. Par ailleurs, ces embauches n'empièteront pas sur l'activité de livraison de Stuart, filiale de La Poste qui gère les livraisons du dernier kilomètre. Just Eat est partenaire de cette entreprise ce qui lui permet de renforcer son offre.