L'Allemagne met en péril la fin du moteur thermique en 2035

Après avoir traîné des pieds, la filière automobile a fini par s'engager résolument dans la transition vers le 100% électrique en mettant sur la table des milliards d'euros. Et désormais, elle devrait aussi investir dans les carburants de synthèse ? L'incompréhension règne. Les libéraux-démocrates, membres de la coalition gouvernementale d'Olaf Scholz, sont a priori responsables de ce revirement de dernière minute, probablement poussés par des constructeurs automobiles comme Porsche.



L'espoir est désormais de trouver un nouveau compromis autour de cette mesure qui allait au-delà du symbole pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le texte a été au cœur d'âpres discussions dans toutes les instances européennes, et il n'est visiblement pas question d'y renoncer si près du but, alors que tous les acteurs sont prêts… Ou presque.