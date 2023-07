L'État a aidé moins de grandes entreprises en difficulté en 2022

Le CIRI, une entité du ministère de l'Économie, a pour mission d'aider les entreprises en difficulté employant plus de 400 salariés à trouver et mettre en place des solutions pour garantir leur pérennité, sauvant ainsi le maximum d'emplois possible. Pour cela, les hauts fonctionnaires de ce comité ont recours à différents instruments : négociations avec les créanciers, soutien lors de procédures collectives, octroi de prêts publics, gel des créances fiscales, entre autres.



Sur les 31 dossiers traités en 2022, 23 ont abouti à une « issue favorable », sauvegardant 35.529 emplois comme le rapporte Le Figaro. Sept dossiers sont encore en cours de traitement et un seul, celui de Geoxia, propriétaire de Maisons Phénix, s'est soldé par un échec. Ce changement dans le volume des dossiers est perçu comme un signe de la robustesse de l'économie française dans un contexte international compliqué.