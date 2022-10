L'Europe s'attaque aux superprofits des producteurs d'énergie

L'Union européenne veut mettre le holà sur la flambée des prix de l'énergie qui pèse très lourd dans les factures de gaz et d'électricité. En fin de semaine dernière, les ministres européens de l'Énergie ont voté en faveur de plusieurs mesures d'urgence proposées par la Commission européenne. Il a ainsi été décidé un plafonnement des revenus des producteurs d'électricité du nucléaire et des renouvelables.



À partir du 1er décembre et jusqu'au 30 juin 2023, le plafond est fixé à 180 euros par mégawattheure. Les États pourront collecter la différence entre le prix de gros du marché et ce plafond — autrement dit, les « superprofits ». Ils pourront ensuite redistribuer les sommes récupérées à leur convenance : selon Bruxelles, elles pourraient atteindre 140 milliards d'euros. Les producteurs et distributeurs de gaz, de charbon et de pétrole devront eux aussi mettre la main à la pâte via une contribution temporaire de solidarité.