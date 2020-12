L'Opep rehausse modestement la production de pétrole

La pandémie de coronavirus a affecté les pays producteurs de pétrole. Les mesures de confinement et de restriction des déplacements, conjuguées à des hivers plutôt doux, ont fortement réduit la consommation de l'or noir en Europe et aux États-Unis. À tel point que les prix du baril ont été négatifs au printemps : du jamais-vu ! Les pays de l'Opep et leurs alliés ont donc décidé de baisser leur production, afin de soutenir des cours mal en point. Mais malgré une reprise cet été, la deuxième vague a de nouveau paralysé la consommation de pétrole.



Pour les automobilistes, c'est tout bénéfique : les prix à la pompe sont restés modérés, le litre de diesel est ainsi 17 centimes moins cher par rapport au 1er novembre (20 centimes pour le SP95). Par ailleurs, c'est aussi une aubaine pour les consommateurs de fioul pour leur chauffage. Il faut aussi prendre en compte que les stocks, accumulés depuis le printemps (donc au prix le plus intéressant), sont au plus haut et que l'on consomme actuellement le pétrole extrait au printemps.