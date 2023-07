L'activité manufacturière de la zone euro subit la politique restrictive de la BCE

L'enquête effectuée par S&P Global auprès des directeurs d'achat montre une baisse significative de l'indice PMI manufacturier, descendu à 43,4 en juin contre 44,8 un mois plus tôt. C'est son plus bas niveau depuis le début de la pandémie de COVID-19. De même, l'indice qui mesure la production en elle-même a chuté à 44,2, soit son niveau le plus bas depuis huit mois, contre 46,4 le mois précédent. Quand l'indice passe sous la barre des 50, cela signifie que l'activité dans le secteur manufacturier est en contraction.



Cet indice souligne l'impact négatif de la hausse des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne sur le secteur industriel à forte intensité de capital, selon les analystes. La BCE, soucieuse de freiner une inflation élevée, a relevé ses taux d'intérêt de 400 points de base depuis juillet 2022, portant son taux de dépôt à 3,50% en juin. Cette hausse des taux d'intérêt pèse lourdement sur le pouvoir d'achat des consommateurs et des entreprises endettées.