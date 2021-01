L'ambitieuse stratégie de Renault

De manière plus prosaïque, Renault a aussi besoin de faire des économies. Le plan annoncé l'été dernier, qui visait à réaliser 2 milliards d'euros d'économies sur trois ans, passe à 2,5 milliards d'ici 2023, puis 3 milliards d'ici 2025. Une baisse des coûts fixes qui a pour objectif d'atteindre les 5 % de marge opérationnelle dans quatre ans et générer 6 milliards d'euros de flux de trésorerie. Un but pas impossible à décrocher, mais il va falloir que l'entreprise se serre la ceinture. Et s'appuie sur ses partenaires, Nissan et Mitsubishi, pour les économies d'échelle.



Côté véhicules, Luca de Meo a l'ambition de réaliser 30 % du chiffre d'affaires de Renault avec des véhicules électriques et 35 % avec des voitures hybrides (thermique et électrique). Ce marché est en pleine expansion, Renault est un des leaders européens avec la Zoé, vendue à plus de 100.000 unités l'an dernier. L'entreprise a d'ailleurs pour projet de ressortir les emblématiques 4L et R5 en version électrique, le prototype de la R5 a déjà été dévoilé jeudi 14 janvier. Et toujours avec la même stratégie d'être rentable sur « tous les segments ».