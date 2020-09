L'avion à hydrogène d'Airbus sera commercialisé en 2035

Afin de donner une meilleure idée de ce à quoi un tel avion peut ressembler, le constructeur a dévoilé trois concepts. Le premier est un avion « classique » doté de 200 places avec un rayon d'action de 3.500 km. Le second est un avion à hélice avec une cabine pouvant transporter une centaine de passagers. Enfin, le troisième est « plus disruptif » : « c'est un concept d'aile volante d'environ 200 places qui permet d'étudier une configuration complètement différente pour le stockage de l'hydrogène et la propulsion », décrit le dirigeant.



Guillaume Faury s'érige également contre l'idée selon laquelle les avions émettent davantage de CO2. « Sur le déplacement, l'avion émet plus de CO2, c'est une vérité », convient-il. Mais le patron d'Airbus demande de voir le problème dans son ensemble, en rappelant le coût écologique des infrastructures nécessaires pour le train (ponts, rails, déviation de rivières, etc.). « Un avion, on crée une piste au départ, une autre à l'arrivée et c'est tout ».