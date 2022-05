L’embargo européen sur le pétrole russe fait grimper les prix en Bourse

Si l’embargo est adopté, ce qui nécessite l’aval des 27 pays de l’Union européenne, l’offre de brut sur les marchés risque fortement de se réduire, ce que semble anticiper la Bourse. Le cours du brut est en effet repassé au-dessus des 120 dollars le baril, pour le Brent, le lundi 30 mai 2022 en début de matinée.



Un tel prix, le brut ne l’avait plus atteint depuis fin mars 2022, lorsque les premières sanctions économiques contre la Russie avaient été décidées et que l’inquiétude concernant le conflit était au plus haut. De quoi renforcer un peu plus la tendance inflationniste des prix qui frappe le monde.