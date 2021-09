L’épargne Covid dépasse les 150 milliards d’euros fin juin 2021

La situation exceptionnelle de la crise sanitaire, marquée par les confinements et les aides d’État, a permis aux ménages français de cumuler une quantité d’épargne inédite. En 18 mois, soit entre début 2020 et fin juin 2021, la Banque de France estime ce surplus d’épargne à 157 milliards d’euros. Un montant en hausse constante.



Depuis le début de l’année 2021, malgré une situation sanitaire qui s’est améliorée, le surplus d’épargne a continué de croître de 47 milliards d’euros en six mois. En moyenne, c’est moins que les 55 milliards d’euros tous les six mois épargnés par les ménages français en 2020, mais le montant reste très élevé. Il devient donc stratégique pour le gouvernement de faire en sorte que les ménages mobilisent cet épargne.