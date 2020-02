L’implantation d’un nouveau Centre Pompidou à Shanghai, le « soft power » à la française face au défi chinois

L’expertise française



Dans un bâtiment de 25 000 m2 conçu par l’architecte britannique David Chipperfield, le Centre Pompidou s’est engagé à présenter trois exposition permanentes sur cinq ans et deux exposition temporaires par an. La première exposition permanente présent la modernité occidentale. L’artiste japonais Nile Koetting ouvre ce cycle des expositions temporaires avec le thème « Observation ». Cette installation montre comment nous sommes observés et comment nous observons. Elle dénonce la société ultra-connectée d’aujourd’hui en la comparant à une sorte d’apocalypse. « Il restera toujours un mystère chinois » s’interroge Serge Lasvignes, surpris qu’elle n’ait pas été dénoncée par la censure.



Reconnue mondialement pour son expertise en terme de médiation culturelle et de programmation, la France a envoyé son personnel scientifique pour mettre en place les espaces de médiation et les ateliers, assurer la bonne marche du musée, former le personnel chinois. En échange, la Centre Pompidou accueille à Paris un exposition d’artistes chinois. Le partenariat est également financier. Dans les opérations de partenariat menées avec Malaga, Metz et Shanghai, l’institution récolte environ 13 millions d’euros pour vendre son expertise et montrer ses collections à l’étranger sur un budget d’environ 100 millions d’euros par an.



L’ouverture du Centre Pompidou à Shanghai résume bien la complexité et l’ambiguïté du dialogue franco-chinois. Du côté chinois, une crainte de l’art occidental, un nationalisme très fort, un désir d’ouverture des jeunes à l’art et du côté français, l’éternelle question du « pays des droits de l’homme » face à un pouvoir politique fort. Serge Lasvignes a tranché « Il vaut mieux y être que de faire de la dénonciation longue distance ».



Christine de Langle