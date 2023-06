La BCE intraitable sur les taux, malgré la baisse de l'inflation

Malgré ce contexte, de plus en plus d'analystes s'interrogent sur la pertinence de ce durcissement monétaire constant de la BCE. Les effets de cette politique se manifestent généralement avec un décalage de 18 mois à deux ans. D'ores et déjà, on observe un resserrement du crédit, particulièrement sur les investissements, et une augmentation des coûts d'endettement des États. Le marché immobilier ressent également les effets de ces taux élevés.



François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, qui a soutenu la politique de durcissement de la BCE jusqu'à présent, commence à exprimer des préoccupations. Pour lui, la question n'est plus de savoir jusqu'où les taux peuvent augmenter, mais plutôt de mesurer l'impact de la hausse déjà programmée. Cette position met en lumière le débat sur l'équilibre à trouver entre la maîtrise de l'inflation et le soutien à l'économie dans un contexte toujours incertain.