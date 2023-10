La BCE met en pause la flambée des taux directeurs, après dix hausses consécutives

La BCE a pris la décision de laisser ses taux directeurs inchangés, mettant fin à une série de dix augmentations consécutives. Cette décision intervient alors que le principal taux directeur, qui rémunère les dépôts et sert de référence pour le crédit en zone euro, avait atteint son niveau historiquement élevé de 4 % en septembre. L'institution basée à Francfort a relevé que l'inflation s'est « inscrite en net recul » pour le mois de septembre. Toutefois, elle a aussi précisé que l'inflation « devrait rester toujours trop forte pendant une trop longue période » par rapport à l'objectif de 2 %.



Cette pause permettra donc à la BCE d'évaluer plus précisément l'impact de ses précédentes hausses sur l'économie et les prix. La BCE prend également en compte les tensions géopolitiques, notamment en ce qui concerne le conflit entre Israël et le Hamas, pour évaluer les risques associés à une potentielle flambée des coûts du pétrole et de l'énergie.