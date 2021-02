La Banque de France prévoit 5% de croissance en 2021

Après une récession de 8,3% en 2020, finalement moins importante qu’attendu puisque l’Insee et la Banque de France tablaient sur 9% tandis que le gouvernement s’était laissé de la marge prévoyant 11% de récession, 2021 devrait permettre de commencer à remonter la pente., pour l’instant.L’incertitude est toujours très élevée, alors que l’évolution de la pandémie fait peser l’ombre d’un confinement 3 sur les Français. Mais, d’un autre côté, la croissance pourrait se révéler meilleure si les mesures sanitaires et la vaccination permettent une réouverture anticipée ou plus générale des activités encore fermées, comme les restaurants et les lieux culturels.