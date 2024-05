La DGCCRF a infligé 50 millions d'euros d'amendes l'an dernier

Cette démarche intervient dans un contexte de hausse notable des prix, poussant les enquêteurs à se concentrer particulièrement sur les pratiques pouvant affecter le pouvoir d'achat des citoyens. « La consommation évolue et les comportements des consommateurs aussi », a souligné Olivia Grégoire, ministre des PME, du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme, lors de la présentation de ce bilan.



Au total, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a imposé pour près de 50 millions d'euros d'amendes en 2023, reflétant une stratégie plus punitive envers les infractions majeures tout en cherchant à accompagner les entreprises dans le respect de la réglementation. « Il s'agit de sanctionner sévèrement les plus grandes fraudes mais aussi d'accompagner les entreprises », a déclaré Sarah Lacoche, directrice de la DGCCRF.