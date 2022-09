La France va emprunter 270 milliards d'euros en 2023

Le déficit de l'État et le renouvellement des dettes vont coûter cher à la France l'année prochaine. 270 milliards d'euros, selon l'Agence France Trésor en charge de placer la dette du pays sur les marchés financiers ! Un montant qui représente un record, relève le directeur de l'agence Cyril Rousseau, mais qui reste à un niveau stable par rapport à 2022. La France va emprunter l'équivalent de 9,8% de son produit intérieur brut, contre 11,3% en 2020.



Ce montant d'emprunt dépasse tout de même de 10 milliards d'euros celui levé en 2021 et en 2022. Néanmoins, la situation n'est plus aussi favorable pour les emprunteurs : « 2022 s'est traduit par l'entrée dans un cycle de hausse des taux pour la première fois depuis une décennie », observe Cyril Rousseau, tandis que l'environnement subit une « grande incertitude ».