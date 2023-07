La Maison de la Literie en très grande difficulté

Le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a placé la branche distribution du groupe Maison de la Literie en redressement judiciaire la semaine dernière. Cette décision fait suite à une procédure similaire concernant la branche fabrication (Maison de la Literie Industries) initiée le 6 juillet. L'entreprise Maison de la Literie Industries, fabricant de matelas et de sommiers, a annoncé être en cessation de paiements depuis le 5 juillet, avec un passif exigible de 18 millions d'euros, montant auquel elle se déclare incapable de faire face. Cette déclaration a conduit au redressement judiciaire de l'entreprise le lendemain, assorti d'une période d'observation de six mois.



Selon le communiqué du groupe IFP (Internationale de Franchise et de Participations), cette démarche a été entamée à la demande de son actionnaire européen, le groupe Veldeman. L'objectif étant de protéger les intérêts de ses enseignes françaises et de poursuivre activement leur restructuration, démarrée en début d'année 2023.