La PlayStation 5 coûte plus cher en Europe

Mais ce n'est pas tout : « L'environnement économique mondial est un défi que beaucoup d'entre vous, dans le monde, subit sans doute », indique Sony. Entre la force du dollar et l'inflation qui augmente, tout cela a un impact sur les consommateurs et cela crée « de la tension dans beaucoup de secteurs. En raison de ces conditions économiques compliquées, Sony Interactive Entertainment a fait le choix difficile d'augmenter le prix de vente recommandé pour ses PlayStation 5 ».



La PlayStation 5 a été lancée en novembre 2020, en même temps que sa grande concurrente, la Xbox Series S/X (qui conserve son prix initial). La console reste particulièrement difficile à trouver encore aujourd'hui, Sony ne parvenant pas à augmenter ses capacités de production. La pénurie de composants électroniques n'a pas non plus aidé. Malgré la situation, le constructeur assure vouloir « améliorer les stocks de PlayStation 5 ».